ФАН разъясняет: либеральные СМИ нашли «виноватого» в конфликте с Грузией

Министерство внутренних дел Грузии пообещало не пускать в страну российского депутата Сергея Гаврилова. Ряд изданий в связи с этим решил цинично переложить на него всю ответственность за беспорядки в Тбилиси.

Резкое ухудшение отношений России и Грузии стало одной из основных тем в новостных лентах. 28 июня стало известно, что МВД Грузии закрыло въезд в страну для Гаврилова, который случайно оказался на злополучном «стуле раздора». Такой была реакция главы МВД Георгия Гахарии на заявление россиянина о том, что он намерен посещать Грузию даже после конфликта — по личным причинам.

Lenta.ru своеобразно обрисовала читателю вышеописанную ситуацию. Автор статьи попытался навязать аудитории мнение, что именно Гаврилов является провокатором, из-за которого начались протесты в Тбилиси. Издание акцентирует на этом внимание и в заголовке, и в статье, и в самом тексте.

Любопытно, что источником этого сообщения в новости указано агентство «Интерфакс». Однако у первоисточника нет ни слова о том, что беспорядки в Грузии начались из-за российского депутата.

Lenta.ru пишет, что поводом для начала волнений стал тот факт, что Гаврилов занял место спикера парламента Грузии. Между тем, сам Гаврилов пояснил, что именно грузинская сторона настояла на том, чтобы он сел именно на это место, так как это оговорено в протоколе пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой является российский депутат.

Также Гаврилов предположил, что произошедшее может быть заранее спланированной провокацией. Сразу после того, как он занял место спикера, оппозиционные депутаты покинули зал, здание парламента захватили радикалы, в результате чего сессия была сорвана и начались народные волнения.

В подобной манере, «забыв» рассказать читателям о реальном положении дел, по новости отписался ряд антироссийских изданий. В том числе «Эхо Москвы», ни слова не написавшее о том, что послужило истинной причиной начала протестных акций.

Напомним, в июне радикалы начали митинги в Тбилиси против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). К ним присоединилась оппозиция страны, требуя отставки правительства. Столица Грузии утонула в беспорядках антироссийского характера.

В связи со сложившейся ситуацией и опасностью пребывания россиян на территории Грузии 21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

По мнению политологов и журналистов, конфликт между Грузией и Россией мог быть спровоцирован американской стороной, которая не заинтересована в дружбе между соседствующими странами. Об этом свидетельствуют и угрозы старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который уверял грузин, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Федеральное агентство новостей запустило проект «ФАН разъясняет» для борьбы с тотальной идеологической цензурой со стороны либеральных СМИ, после того как аккаунт ФАН оказался заблокирован на интернет-ресурсах изданий, которые не хотят считаться мнениями, отличными от их позиции. У ФАН не осталось никакой возможности комментировать материалы ряда либеральных СМИ, чтобы вступать в дискуссии с авторами антироссийских публикаций и отстаивать свою точку зрения.

Попытки начать диалог с такими изданиями, как «Эхо Москвы», «Новая газета», «Радио Свобода», на их территории не увенчались успехом. Либеральные СМИ заблокировали официальные аккаунты ФАН на своих сайтах, пабликах в соцсетях, а также стали удалять оставляемые сотрудниками агентства комментарии, несмотря на то, что они соответствовали всем требованиям этих ресурсов.

Федеральное агентство новостей было вынуждено перенести дискуссию на свою территорию. В материалах проекта «ФАН разъясняет» мы предлагает читателям объективно взглянуть на информацию других СМИ, которые вводят в заблуждение дезинформацией. В своих статьях мы пытаемся указать на лживые и провокационные публикации, а также объяснить, зачем они нужны авторам.