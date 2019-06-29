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«Краснодар» интересуется игроком «Рубина»

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«Краснодар» интересуется игроком «Рубина»

Москва, 29 июня. «Краснодар» интересуется полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым. По информации источника Федерального агентства новостей, что в настоящий момент «быки» — единственный претендент на футболиста.

Казанский клуб хочет выручить с продажи игрока не меньше 5 млн евро. «Краснодар» рассчитывает заплатить на 1,5 млн меньше.

Коновалов выступает за «Рубин» с февраля 2018 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и 5 раз ассистировал партнерам. Зимой футболистом интересовались «Зенит» и «Спартак», весной за игроком наблюдал «Локомотив».

Известно, что в настоящий момент клубы наблюдают за развитием ситуации и могут подписать игрока ближе к концу трансферного окна, если «Рубин» согласится пойти на серьезные уступки.

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Автор: Катерина Михайлиди
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