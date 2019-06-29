Экс-депутат Рады объяснил, зачем переодетые в штатское бойцы ВСУ минируют Донбасс

Украинские силовики, переодетые в штатское, минируют территорию в районе населенного пункта Счастье Луганской народной республики. Об этом рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Ситуацию прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам Филипоненко, минированием территорий у линии соприкосновения занимаются военнослужащие 25-й бригады Вооруженных сил Украины. Чтобы не привлекать к себе внимание, они переоделись в гражданскую одежду.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, проработавший в V-VI созывах украинского парламента, считает, что таким образом Киев готовится к провокациям в Донбассе.

«После государственного переворота в 2014 году Украина превратилась в террористическое государство, которое обслуживает интересы американского хозяина. Заканчивать войну в Донбассе Западу невыгодно, потому что с ее помощью он пытается оказать давление на Россию. Однако в сложившихся условиях открыто воевать украинские военнослужащие не могут. Поэтому они действуют диверсионными методами. Переодеваются в гражданскую одежду и минируют населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом жителей Донбасса. Это провокация. И это то, от чего Киев не собирается отказываться», — заметил политик в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению Журавко, новый президент Украины Владимир Зеленский не принесет стране мира.