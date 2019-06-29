Обозреватель ФАН Наталья Макеева прочла стихи глубоко под землей в «Атомном доме культуры»

Творческий вечер обозревателя Федерального агентства новостей, писателя и публициста Натальи Макеевой состоялся 28 июня 2019 года в музее «Подземный Севастополь», на площадке, носящей неформальные названия «Поэтическое прибежище» и «Атомный дом культуры». Как сообщает корреспондент ФАН, мероприятие вел севастопольский поэт и общественный деятель Тихон Синицын.

Встреча прошла на территории поддерживаемого по сей день подземного убежища, сооруженного в советское время на случай ядерного удара. Сейчас здесь проводят многочисленные экскурсии различной направленности, лекции, литературные вечера и спектакли. Но при необходимости многокилометровая система подземных бункеров может быть использована по прямому назначению.

В ходе мероприятия Макеева рассказала о своем творчестве, вышедших книгах и прочла несколько стихотворений самой разной направленности. При этом знакомство с поэзией сменялось обсуждением различных аспектов истории, философии, культуры и методов ведения войны в современных условиях. Кроме того, она подробно рассказала о феномене литературного процесса, связанного с конфликтом в Новороссии.

«Этот действительно мощный литературный процесс можно сравнить разве что с тем, который породила Великая Отечественная война. Даже почти десятилетняя война в Афганистане не дала ничего подобного. Есть авторы, среди которых, несомненно, много достойных, но нет литпроцесса. Это связано с теми энергиями, которые проснулись в русском народе в 2014 году. Русская весна, вне всяких сомнений, стала сама по себе творческим актом, который уже не отменить», — заявила она.

Встреча, несмотря на подземную прохладу и полное отсутствие мобильной связи и Интернета, прошла в теплой, дружеской творческой обстановке. Помимо обозревателя ФАН, прочел свои стихи и высказал мнение относительно обсуждавшихся тем Тихон Синицын. В зале среди зрителей также находился и принимал живое участие в дискуссии историк, научный сотрудник музея Алексей Тихонов, уточнил собкор ФАН. Другие зрители активно задавали вопросы, выступали с репликами, а один молодой человек даже вышел и прочел свое весьма спорное во многих отношениях поэтическое произведение.

Напомним, Наталья Макеева является автором трех книг — прозаического сборника «Сияющий бес» (Москва, 2008), поэтического сборника «Векторный лотос» (ДНР, Донецк, 2015) и вышедшего в 2019 году в Москве сборника рассказов «Ничего странного».