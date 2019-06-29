СБУ задержала за «дезертирство» освобожденного из плена украинца Великого

Киев, 29 июня. Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и отвезли в военную прокуратуру.

Власти ДНР и ЛНР ранее освободили четырех граждан Украины. Их передали политику Виктору Медведчуку, вместе с которым военные вернулись в Киев.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская позднее сообщила, что Дмитрий Великий находится в розыске, его подозревают в дезертирстве.

СБУ задержала за «дезертирство» освобожденного из плена военного. Украинец в эфире телеканала «112» рассказал, что ему даже не дали побыть с родителями. Люди с автоматами сбили с ног отца Великого, они предъявили удостоверения СБУ.

Ночью его отвезли в здание ведомства, где продержали до утра, а потом доставили в военную прокуратуру. Оттуда Великий попал в полицию Павлограда. Украинец поблагодарил Медведчука за помощь в освобождении. Но не исключил, что ему снова могут вызвать в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Виктор Медведчук лично обратился к руководству республику Донбасса, призвав к освобождению пленных. Он отметил, что это делает без согласования с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению украинского политика, новый президент не нацелен на мирное урегулирование конфликта.