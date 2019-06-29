США намерены обеспечить безопасность в Идлибе, но не для жителей Сирии, а для «Нусры»*

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри полагает, что решение Идлибского вопроса возможно исключительно невоенными мерами. Основную роль в урегулировании данной проблемы Вашингтон отводит России, которая якобы должна надавить на правительство страны и президента Башара Асада и потребовать прекращения боевых действий на северо-западе САР. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

По мнению Джеффри, военные меры сирийский вооруженных сил и российских ВКС будто бы не приносят никакого результата.

«ВВС САР уже два месяца пытаются отвоевать территории при огромной поддержке России с воздуха, но добились они крайне малых результатов», — уверяет спецпосланник США.

Исходя из этого, он предлагает прекратить вооруженное противостояние с террористами и заняться восстановлением мирной жизни на территории Сирийской Арабской Республики: страны международной коалиции якобы готовы оказать в этом содействие, но не раньше, чем военное руководство Сирии свернет военную операцию.

В то же время до сих пор ни одна из стран Запада не попыталась опровергнуть тот факт, что основное население зоны деэскалации – это представители незаконных вооруженных формирований и их семьи. США и их союзники не предлагают вариантов решения проблемы терроризма в «Большом Идлибе», несмотря на то, что боевики регулярно обстреливают мирные города и позиции Сирийской арабской армии (САА), расположенные по периметру буферной зоны.

Призывая к полной демилитаризации данной области, Джеффри рассчитывает, что все ее жители, которым пришлось бежать, смогут вернуться в свои дома. Какой вариант развития событий подразумевают Штаты: что беженцам будет лучше жить в соседстве с террористами, чем в лагерях, или что джихадисты не причинят мирным гражданам никакого вреда и не будут ущемлять их права?

Подход Запада к ситуации в Идлибе – это устранение симптома, а не причины. Вашингтон видит проблему исключительно в деятельности Сирии и России по устранению боевых позиций джихадистов, но не видит ее в самих джихадистах, которые не намерены сотрудничать с правительством страны и заключать перемирие.

Возможно, Запад намеренно уделяет повышенное внимание тому, что боевые действия негативно влияют на уровень жизни людей. Нет ничего сложного в том, чтобы сосредоточиться на не самой сложной проблеме, обвинять Сирию и Россию в неспособности обеспечить сирийским гражданам спокойную жизнь и выглядеть борцами за мир во всем мире.

С другой стороны, упорство, с которым США добиваются прекращения боевых действий в Идлибской зоне, наводит на мысль, что поведение Вашингтона на самом деле обусловлено другими простейшими мотивами. Защитить террористов – это действительно все, что нужно Западу.

Организовав один анклав для обучения боевиков в Ат-Танфе на юге Сирии, США и их союзники были бы не прочь сделать нечто подобное на северо-западе страны. Существование базы «Ат-Танф» обуславливается необходимостью «обеспечивать безопасность» беженцам в лагере «Эр-Рукбан», а в Идлибе террористы будут заниматься диверсионной деятельностью в пользу Штатов, используя в качестве живого щита местных жителей.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркнул в интервью ФАН, что Запад пытается выдать «Тахрир аш-Шам» за группировку, никак не связанную с «Джебхат Фатх аш-Шам»1 и «Аль-Каидой»1 (обе организации запрещены в РФ), маскируя террористов под «умеренную оппозицию».

«В Идлибе сосредоточены далеко не только умеренные вооруженные бандгруппы, но и радикальные исламистские формирования, прежде всего — из состава «Ан-Нусры». Притом эта группировка считается запрещенной и международными организациями, и в самих Соединенных Штатах. Тем не менее сейчас под новым названием она определяется частью стран Запада и Турцией как некое другое объединение, якобы не террористическое, а куда более умеренное. Хотя очевидно, что это не так. Вместе с их старым названием прежняя радикальная идеология никуда не ушла. Это по-прежнему все те же боевики, которые рассчитывают создать в САР исламистское квазигосударство», — заметил эксперт.

Кроме того, «Джебхат ан-Нусра»1 в начале этого года подмяла под себя многие менее крупные и радикальные идлибские банды, фактически установив монополию в провинции. Как ни странно, но американцев такая ситуация, действительно, вполне устраивает.

«Сохранение этих группировок, и притом в зависимости от себя является целью Вашингтона. Именно на фоне этого и нужно рассматривать данные клеветнические заявления представителей Госдепа о якобы разрушительных бомбардировках САР и РФ. На самом же деле в задачи сирийских и российских сил входит ликвидация этого последнего крупного гнезда терроризма в стране, но они действуют точечно и постепенно в интересах безопасности населения. Именно работа САА и ВКС РФ, а не якобы встревоженные заявления США ведет к уничтожению угроз для мирного населения, которые заключены в присутствии в Идлибе радикалов-исламистов», — закончил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.