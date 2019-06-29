В Японии подвели итоги саммита G20. События дня. ФАН-ТВ

Два дня. Главы и представители двух десятков стран. Заседания, двусторонние переговоры и решение глобальных проблем. Это все саммит G20. С 28 по 29 июня он проходил в японской Осаке. Мы следили за всеми важными событиями, и теперь пора подводить итоги масштабного форума. Об этом в нашем специальном выпуске.

Двусторонние встречи глав государств дали понять, в каком направлении будут двигаться страны. И вообще, вместе или порознь? Владимир Путин провел переговоры с лидерами и представителями Турции, Франции, Великобритании, Китая и других стран. Самым ожидаемым из них был разговор с Дональдом Трампом. Еще до начала саммита многие журналисты задавались вопросом, пройдет ли эта встреча? Разговор состоялся.

Встреча прошла за закрытыми дверями, поэтому журналистам только и оставалось, что догадываться о ее темах. Все подробности Владимир Путин рассказал уже на следующий день. Обсуждали президенты ситуацию в Сирии, Венесуэле, на Украине, а также двусторонние отношения. В их улучшении заинтересованы и Россия и США. Но как быть с прошлым и настоящим? К примеру, как относиться к вечным санкциям со стороны Штатов? Владимир Путин дал ответ.

«Это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор. Так же, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Ненормальная ситуация. Ее надо исправлять. Нужно найти силы, чтобы перевернуть страницу и идти дальше», — убежден российский лидер.

После переговоров Владимир Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы. На что глава Штатов отреагировал положительно. И позже с улыбкой назвал президента «прекрасным парнем».

А вот, премьер-министр Великобритании не так дружелюбно отнеслась к российской стороне. Тереза Мэй чуть ли не с порога заявила Владимиру Путину, что считает нормализацию отношений невозможной. По ее мнению, от Москвы якобы продолжает исходить «угроза».

«Сразу хочу вас обрадовать, что у нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий по отношению к кому бы то ни было. Это иллюзия. Это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было», — подчеркнул Путин.

Также на полях саммита Россия достигла нескольких договоренностей. На встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Владимир Путин договорился продлить сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. С немецким канцлером Ангелой Меркель стороны сошлись на продолжении работы в нормандском формате.

Темой для обсуждения российского и турецкого лидеров стали комплексы С-400. Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что поставка систем противовоздушной обороны идет без отсрочек. Кажется, это должно поставить Трампа в тупик. Но президент Турции после переговоров с главой Белого дома уверен, что США не введут санкции из-за российских С-400.

Встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошла после завершения официальной части саммита. Одной из центральных тем стал вопрос о заключении мирного договора между Москвой и Токио.

«Министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Этот диалог будет продолжен. Исходим из того, что предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень», — заявил президент России.

В конце двухдневного саммита его участники выступили с общим заявлением. Страны группы двадцати выработали единые правила цифровой экономики, обещали способствовать равноправию полов в сфере занятости, образования и предпринимательства. Также в Осаке решили важный экологический вопрос. Главы государств договорились о прекращении выброса пластика в Мировой океан к 2050 года.