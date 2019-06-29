Из Skyscanner пропали билеты в Крым

Москва, 29 июня. Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner прекратила работу с Крымом.

Авиабилеты на рейсы до Симферополя пропали из поисковой системы 28 июня. В настоящее время нельзя приобрести билет через Skyscanner из российских городов на полуостров.

Официально в компании пока не прокомментировали произошедшее, однако один из источников «Коммерсанта», знакомый с деятельностью фирмы, объяснил отсутствие билетов по поиску в системе техническими неполадками сайта. Другой собеседник издания считает, что изменения связаны с введенными против российского региона ограничительными мерами.

«Санкции США предполагают, что если бизнес не работает напрямую с крымскими компаниями, то он находится в рамках правового поля. Но европейские санкции более суровые: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции», — указал он.

Напомним, Европейский союз ввел санкции против Москвы после воссоединения РФ с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада.

В ответ на экономическое давление РФ ввела ограничительные меры, запретив импорт некоторых видов продукции, в том числе продуктов питания из ряда стран Европы, Северной Америки и Азии. Также в Москве неоднократно заявляли, что санкции западных стран идут лишь на пользу российской экономике.

При этом многие европейские политики уже начали высказываться за нормализацию отношений с Россией и за отмену санкций в ее отношении. Так, правая фракция в Европарламенте назвала антироссийские ограничительные меры контрпродуктивными.

Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова высказались за воссоединение республики с Россией.