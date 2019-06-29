Темникова призвала проверить на полиграфе версию Фадеева о романе с Серябкиной
Москва, 29 июня. Российская певица Елена Темникова предложила проверить на полиграфе версию продюсера Максима Фадеева о романе с Ольгой Серябкиной.
Бывшая участница группы Serebro рассказала, что поводом для ее ухода из коллектива стали постоянные недомолвки. Фадеев и Серябкина пытались скрывать свои отношения от окружающих. Но Темникова о них случайно узнала.
Певица призналась, что скрывать чувство было неправительно. Поскольку все вокруг взрослые люди, но отношения между музыкантами расстроились.
Ольга Серябкина и Макс Фадеев отреагировали на это заявление и полностью отрицают отношения. При этом нынешняя солистка Serebro заявила, что это у нее были романтические отношения с Темниковой.
Певица назвала эти слова «смешной фантазией». Она считает, что продюсера нужно проверить на детекторе лжи.
«Предлагаю банальное решение: полиграф в прямом эфире. Фадеев тут сказал Кравцу у Амирана — я, мол, из Кургана, у нас говорят «за базар надо отвечать»,— сказала звезда, ее цитирует KP.Ru
Она предложила встретиться на нейтральной площадке, например, на шоу у Насти Ивлеевой. Только проверка на полиграфе может успокоить людей, добавила певица.