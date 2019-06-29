Осака, 29 июня. «Новатэк» продала 10% доли в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ — 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.

Договор был подписан на полях саммита «Большой двадцатки» в японском городе Осака. На церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путина и глава правительства Японии Синдзо Абэ. Президент РФ подчеркнул, что общий объем япоснких инвестиций в проект «Арктик СПГ — 2» составит около трех миллиардов долларов.

«Только что подписано важное соглашение о присоединении японских партнеров Mitsui и японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам к строительству «Арктик СПГ — 2», в соответствии с которым инвестиции составят почти три миллиарда долларов», — сказал Путин.

В пресс-службе компании «Новатэк» отметили, что в рамках подписанного соглашения японская сторона будет ежегодно закупать у «Арктик СПГ — 2» порядка двух миллионов тонн сжиженного газа.

Стоит отметить, что ранее доли в проекте «Арктик СПГ — 2» выкупила французская нефтегазовая компания Total, а также китайские корпорации CNODC и CNOOC.