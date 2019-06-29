Путин и Абэ продвинулись в переговорах по налаживанию совместной хозяйственной деятельности на Курилах

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с премьером Японии Синдзо Абэ удалось продвинуться в вопросе налаживания совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

После завершения саммита G20 Владимир Путин находится с официальным визитом в Японии. Он провел переговоры с Синдзо Абэ.

«Важно, что нам удалось несколько продвинуться вперед в налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах», — сказал российский лидер, охарактеризовав встречу.

По его словам, запланирован запуск ряда пилотных проектов. Во время пресс-конференции Абэ отметил, что на четырех Курильских островах уже стартовали совместные проекты.

Планируется два крупных проекта в области туризма и переработки мусора.

28 и 29 июня у российского лидера была насыщенная рабочая программа. На полях саммита стран «Большой двадцатки» он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и возобновление встреч «нормандской четверки».