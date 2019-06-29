Макфол пожаловался на шутки Трампа о «российском вмешательстве»

Москва, 29 июня. Бывший американский посол в России Майкл Макфол пожаловался на президента США Дональда Трампа, который не принимает всерьез так называемое «вмешательство» России в выборы президента Соединенных Штатов.

RT опубликовало скрин новостного эфира на канале NBC, на котором Макфол возмущен позицией Трампа на G20. Американский президент шутит про «российское вмешательство» в выборы США.

«Проснулись, — иронично подписали скрин российские журналисты. — Бывший посол в России Макфол констатирует, что Трамп не принимает всерьез вмешательство России в выборы 2016 года. Интересно почему?»

Напомним, Демократическая партия США после проигрыша на президентских выборах в 2016 году заявила, что РФ якобы вмешалась в этот процесс. Никаких доказательств представлено не было. Россия категорически отвергла эти обвинения, заявив, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Отрицал эти заявления и победитель президентской гонки Дональд Трамп.

Однако по делу о «вмешательстве России» в выборы США было запущено расследование, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Для этого ему были выделены из бюджета страны 35 миллионов долларов. К делу были подключены 20 серьезных профессиональных юристов и 42 агента ФБР. Однако американский спецпрокурор был вынужден признать, что доказательств не существует — вмешательства не было.

Во время встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в японском Осаке главу Белого дома спросили, обсуждал ли он с коллегой из Кремля «вмешательство».