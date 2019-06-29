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Абэ рассказал о совместных с Россией проектах на Курилах

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Абэ рассказал о совместных с Россией проектах на Курилах

Осака, 29 июня. Проекты совместной деятельности РФ и Японии активно развиваются на четырех Курильских островах, сообщил премьер Японии Синдзо Абэ.

Российский президент Владимир Путин находится в Японии с официальным визитом после завершения G20. По словам Синдзо Абэ, переговоры с президентом РФ были плодотворными.

«Сегодня мы с президентом Путиным согласовали бизнес-модели двух проектов по туризму и переработке отходов», — пояснил Абэ.

Японский премьер уточнил, что осенью организуют туристический тур и поездки специалистов по переработке мусора. Абэ подчеркнул, что Москва и Токио углубляют дискуссии о юридических задачах при осуществлении совместной хозяйственной деятельности.

Путин и Абэ договорились организовать перелет бывших жителей Южных Курил для посещения мест захоронений родственников на островах.

Ранее российский лидер рассказал, что обсуждал с Абэ создание скоростного канала передачи данных. Он также пригласил японского премьера посетить Восточный экономический форум.

28–29 июня Владимир Путин провел ряд важных двусторонних встреч на полях «Большой двадцатки», в том числе с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмануэлем Макроном.

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Автор: Ирина Селезнева
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