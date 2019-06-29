Чем Шойгу удивил зарубежные военные делегации на форуме «Армия-2019»

В России проходит Международный военно-технический форум «Армия-2019», организованный Минобороны РФ, которое возглавляет Сергей Шойгу. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что больше всего поразило иностранные военные делегации.

Более 100 зарубежных военных делегаций прибыло на форум «Армия-2019», чтобы познакомиться с последними достижениями российского ВПК и начать переговоры об их приобретении. По словам эксперта, все, что было представлено на выставках форума, предназначено в том числе и для экспорта.

«Сегодня суверенитет государств обеспечивают комплексы и системы противовоздушной обороны, потому что войны в наши дни ведутся бесконтактно высокоточным оружием, крылатыми ракетами. Все решают первые две-три недели войны. Если ты обладаешь надежной системой ПВО, ты обладаешь суверенитетом и способен отразить агрессию. А если у тебя нет надежной системы ПВО, ты превращаешься в то, во что превратилась Югославия в 1999 году, когда на нее были направлены и поразили цели сотни крылатых ракет Tomahawk», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей Игорь Коротченко.

Говоря о спектре оборонной техники, представленной на форуме «Армия-2019», военный эксперт в первую очередь отметил комплекс малой дальности Тор-М2ДТ.

«На форуме этот комплекс, изначально созданный для работы в арктических условиях, был представлен в песчано-камуфляжной окраске. Это означает, что в любых экстремальных климатических условиях Тор-М2ДТ способен работать так же эффективно, как и в Арктике. Такой комплекс будет чрезвычайно привлекательным для стран Северной Африки, Африки в целом, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Это средство ПВО последнего рубежа. Тор-М2ДТ уничтожает то, что прорвалось через остальную систему ПВО. Если он не перехватит, то не перехватит уже никто», — рассказал Коротченко.

Он напомнил: проведенные неделю назад на полигоне стрельбы показали, что в комплексе Тор-М2ДТ реализован принцип «одна ракета — одна цель».

«То есть это стопроцентная эффективность. Такой сумасшедшей эффективностью по противовоздушной обороне не обладает больше никто в мире. Это уникальная разработка, это робот-автомат в ПВО, который будет прежде всего востребован. Да, наши танки, самолеты, подлодки и корабли очень хороши, но в современном мире самое главное — надежная система ПВО, которая обеспечивает суверенитет государства», — считает собеседник ФАН.

Военный эксперт отметил и новую российскую электронную компонентную базу.

«Нас ругали, что мы отстаем от Запада в этом вопросе. И отставание действительно было в 80-е, 90-е и даже 2000-е годы. А сейчас были продемонстрированы разработки научно-технического центра «Модуль», который занимается чипами. Он показал чипы нового поколения, которые реализуют концепцию обработки информации как в головном мозге. Это так называемые нейронные чипы. Это цифровой суверенитет — чтобы нас не зажали», — отметил Игорь Коротченко.

Кроме того, он выделил показанные на форуме беспилотники.