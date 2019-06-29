Алибасов передумал приглашать в «На-На» трансгендеров со «смелыми идеями»

Москва, 29 июня. Музыкальный продюсер Бари Алибасов и основанная им группа «На-На» решили не приглашать трансгендеров в обновленный состав коллектива, который готовит новое международное авангардное шоу. Об этом рассказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

По его словам, после сообщения о намерении музыкальной группы пригласить в свой расширенный состав молодых людей, способных предлагать «смелые и авангардные идеи», разгорелся настоящий скандал. В частности, как рассказал Горжанкин, с группой связались представители духовенства, которые предложили обсудить данный вопрос.

Группа и Алибасов в итоге отказались от рассмотрения кандидатуры трансгендеров. PR-директор уточнил, что местные власти российских регионов пообещали «На-На» поддержку в организации гастрольного тура.

«Мы надеемся, что данное обещание уже действует», – передает Горжанкин слова Алибасова.

PR-директор уточнил, что на решение музыкального продюсера, в частности, повлияла дискуссия президента РФ Владимира Путина и британского певца Элтона Джона, который заявил, что в России якобы «нарушаются права ЛГБТ-сообщества». Российский лидер, объяснил, что знаменитый артист ошибается. Глава государства напомнил, что в РФ действует закон о запрете гомосексуализма среди несовершеннолетних, которые, вырастая, могут определиться с выбором.

«В этом споре мы решили поддержать Владимира Владимировича Путина, который выступает за традиционные ценности, а не позицию Элтона Джона», – объяснил Алибасов свое решение.

Напомним, группа «На-На» основана Алибасовым в 1989 году. В этом году проект отмечает 30-летие. За время существования музыкального коллектива его состав неоднократно менялся, однако двое артистов — Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин — до сих пор продолжают выступать в группе.

На сегодняшний момент самый молодой участник «На-На» — Михаил Игонин, 28-летний музыкант родом из Волгоградской области. В одном из своих интервью Игонин заявил, что его хорошо приняли старшие товарищи. Он назвал проект Алибасова своей мечтой.

Ранее стало известно о том, что Алибасов примет участие в съемках фильма Стаса Барецкого «Брат-3». По словам Горжанкина, частично профинансированные съемки картины начнутся в подмосковном Красногорске в конце июля 2019 года. В фильме, уточнил PR-директор, будет играть музыка «На-На».