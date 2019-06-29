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Путин и Абэ обсудили создание канала передачи данных «Япония — Европа»

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Путин и Абэ обсудили создание канала передачи данных «Япония-Европа»

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин после встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на полях G20 рассказал о переговорах.

Встреча Путина и Абэ состоялась после завершения официальной части саммита. Глава государства находится в Японии с визитом.

На встрече лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов. По словам российского лидера, речь зашла о создании скоростного канала передачи данных.

«На повестке дня — проект по созданию нового скоростного канала передачи данных «Япония — Европа», предусматривающий, в частности, прокладку подводного кабеля от Находки до Ниигаты», — пояснил Путин.

Президент подчеркнул, что российская и японская стороны отметили прогресс в диалоге по мирному договору.  Путин пригласил Абэ посетить Восточный экономический форум, который состоится осенью 2019 года во Владивостоке.

Российский президент на полях «Большой двадцатки» провел ряд двусторонних переговоров с президентами США, Турции, Франции, канцлером Германии, кронпринцем Саудовской Аравии.

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Автор: Ирина Селезнева
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