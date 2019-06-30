Куда пропадают российские губернаторы? Политика недели. ФАН-ТВ

Во времена Российской империи отставка должностного лица была чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня отстранение от полномочий губернаторов и «дворцовые перевороты» уже никого не удивляют. С этой недели Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой Ингушетия более десяти лет, можно будет назвать только экс-губернатором. На его место Владимир Путин назначил Махмуда-Али Калиматова.

Несмотря на это, Евкуров на своих страницах в социальных сетях (которые после ухода с должности он перестанет вести) утверждает, что «всегда будет душой, сердцем и делами с республикой». Сама Ингушетия благодарна за тот социальный и экономический вклад, который внес бывший губернатор.

Но предыстория отставки началась еще в 2018 году, вместе с протестами после подписания соглашения о закреплении границы с Чечней. Глава республики Рамзан Кадыров назвал отставку Евкурова поступком человека с сильным, а не слабым духом.

«Я желаю Махмуд-Али Макшариповичу успехов в решении задач дальнейшего социально-экономического развития Ингушетии, достижения стабильности и единства обществ», — поприветствовал нового главу Ингушетии Рамзан Кадыров.

На этой же неделе свои полномочия сложил губернатор Челябинской области, в марте в отставку подал глава республики Алтай. В течение 2019 года своих постов лишились губернатор Мурманской области и республики Калмыкия. Создается ощущение если не конспирологического заговора, то определенной тенденции точно.

«Знаете, всегда, когда происходит отставка губернаторов, говорят, что это тенденция. Пришли молодые технократы, они сменили старых партократов и т.д. Наблюдая со стороны, тенденции можно высасывать из пальца. Но обновление и депутатского, и губернаторского корпуса — это естественный процесс», — прокомментировал ситуацию писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Пока губернаторы уходят в отставку, Россия возвращается в ПАСЕ. Напомним, что после Крымской весны 2014 года наша страна была лишена права голоса. Но факт того, что Европа стала понемногу принимать российский Крым и прощать былые санкционные обиды, не делает русско-украинский конфликт завершенным. Киев при первом звоночке напомнил всем о «захватнических» целях Москвы и ушел из Совета Европы. Но если Украина в своем решении руководствуется идеологическими причинами, то ПАСЕ — финансовыми. Россия теперь обязана выплатить взнос в размере 66 млн евро (больше 4 млрд рублей). Зато российские граждане будут иметь право доступа в ЕСПЧ, что благотворно повлияет на судебную, правовую и демократическую систему в стране.

«Да, нужно в ПАСЕ сейчас вернуться. Но я уверен, что в течение какой-то короткой перспективы там снова начнется антирусский шабаш, «водяное перемирие», которое закончится со старой Европой. Вот тогда можно поставить вопрос об окончании работы России в этой организации», — убежден Николай Стариков.

Ситуация на Ближнем Востоке до сих пор активно обсуждается политиками. Так секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Иерусалиме обсудил проблемы Сирии и Ирана с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом. Но встреча была не такой доброжелательной, как хотелось бы. Прессе вход был закрыт, но факт давления на Россию в вопросах ближневосточных государств сложно оспорить. В Интернет просочилась информация, что страны готовят сделку по Сирии, в рамках которой будут отменены санкции по Дамаску. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти слухи недостоверными.

«Как мы видим, США во всех вопросах давят на всех, с кем они разговаривают. Это нормальный способ американской дипломатии, к сожалению. Но Россия не поддается на давление. А что касается Израиля, у нас неплохие отношения, но хотелось бы, чтобы израильские партнеры более внимательно и чутко относились к интересам РФ и наших вооруженных сил», — отмечает писатель и общественный деятель.

Несмотря на сложности и перестановки во властных структурах у России всегда остается, как говорил Александр III, «два верных союзника — наша армия и флот». Именно для этого организован форум «Армия-2019», на котором были представлены инновации и разработки в сфере обороны. Владимир Путин также прибыл на мероприятия и оценил его масштабы. Было подписано 46 государственных контрактов на сумму более триллиона рублей. На форуме, который проходил в 2015 году, было представлено 800 предприятий, в этом году — уже 1300. Количество иностранных делегаций также увеличилось с 70 до 120.