Осака, 29 июня. Президенту России Владимиру Путину докладывают о паводках в Иркутской области, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту докладывают», — сказал российский чиновник.

Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить Иркутскую область, заявил, что пока не может сказать.

В данный момент в регионе действует режим ЧС. В зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах области. Правительство России приняло решение выделить средства пострадавшим от паводка.