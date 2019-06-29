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Путину докладывают о паводках в Иркутской области

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Путину докладывают о паводках в Иркутской области

Осака, 29 июня. Президенту России Владимиру Путину докладывают о паводках в Иркутской области, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президенту докладывают», — сказал российский чиновник.

Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства посетить Иркутскую область, заявил, что пока не может сказать.

В данный момент в регионе действует режим ЧС. В зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах области. Правительство России приняло решение выделить средства пострадавшим от паводка.

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Автор: Данила Копп
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