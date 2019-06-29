Стало известно, кто из кандидатов нанял «рисовальщиков» подписей для выборов в МГД

Москва, 29 июня. Офис, где подделывали подписи россиян в пользу кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, развернулся в квартире в центре Москвы.

Хозяин квартиры, расположенной на Шелепихинской набережной, заявил правоохранительным органам, что в его доме находятся посторонние лица.

Прибыв в квартиру, полицейские выяснили, что в квартире группа людей поделывала подписи для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Граждане, которые занимались фальсификацией, доставлены в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов изъяли имеющуюся у «активистов» документацию и начали проводить проверку.

Примечательно, что одиозная активиста, которая не раз обвиняла своих соперников по предвыборной гонке в подделке подписей, сама оказалась замешана в скандале. Правая рука блогера Алексея Навального ранее жаловалась, что за первую неделю смогла собрать лишь 500 «автографов», однако спустя три дня россиян, якобы поддерживающих скандалистку, оказалось более 1,8 тысячи. Теперь стало ясно, откуда появилась такая «народная любовь» к соратнице Навального.