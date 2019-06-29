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Япония смягчает визовый режим для российских бизнесменов

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Япония смягчает визовый режим для российских бизнесменов

Осака, 29 июня. Япония смягчит визовый режим для российских бизнесменов, которые занимаются проектами совместной деятельности, сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

На итоговой пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным Абэ рассказал об упрощении получения японских виз для некоторых категорий россиян. Так, для усиления контактов между молодежью двух стран под эту программу попадут студенты 465 вузов России. Хорошие новости у Абэ были и для представителей бизнес-кругов.

«С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов», — объявил премьер Японии.

Абэ уточнил, что визовый режим будет смягчен только для российских бизнесменов.

Япония смягчает визовый режим для российских бизнесменов

В 2016 году Абэ после встречи с Путиным в Сочи представил «план сотрудничества» двух стран. Документ охватывает восемь областей практического взаимодействия, а именно энергетику, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, высокие технологии, городскую среду, гуманитарные обмены и кооперацию предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее Путин и Абэ отметили прогресс в работе стран по вопросу мирного договора.

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Автор: Катерина Иванова
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