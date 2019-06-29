Стала известна причина смерти автора музыки для рэпера Face

Москва, 29 июня. Американский продюсер Джейкоб Туресон, работавший с российским рэпером Face, скончался в США от передозировки наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба американского лейбла звукозаписи Atlantic Records.

Продюсер Джейкоб Туресон, более известный под псевдонимом Hella Sketchy ушел из жизни 27 июня. По словам отца продюсера, Джейкоб был найден в бессознательном состоянии 13 июня с признаками передозировки наркотиков. В этот же день продюсер был помещен в реанимацию, где в течение 14 дней находился в состоянии комы.

«Ты не должен покидать этот мир раньше своего отца и дедушки», — написал отец продюсера в своем микроблоге Twitter.

Он также добавил, что Джейкоб Туресон будет похоронен 29 июня в американском городе Остин. В свою очередь российский рэпер Face выразил соболезнования в связи с кончиной Туресон.

«RIP Hella Sketchy. Спасибо, что работал со мной над Playboy EP. Покойся с миром», — написал Face в своем Twitter.

Представители лейбла Atlantic Records назвали ужасной потерей смерть Туресона, отметив, что он был творческой и ранимым композитором, который только начал показывать миру уникальность своего таланта.