Супруга премьера ОАЭ сбежала в Германию с детьми и 40 миллионами долларов

Абу-Даби, 29 июня. Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), правителя эмирата Дубай, шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, как передает британский таблоид Sun, не появлялась на публике с февраля. По данным издания, она вместе с несовершеннолетними детьми бежала в Германию, где запросила у местных властей убежище и подала документы на развод.

Как уточняют журналисты, с собой принцесса взяла 31 миллион фунтов стерлингов (почти 40 миллионов долларов).

Побег супруги премьера ОАЭ спровоцировал дипломатический кризис между Абу-Даби и Берлином, утверждается в статье. По некоторым данным, шейх обращался к властям немецкой столицы с требованием выдать его жену, одиннадцатилетнюю дочь и семилетнего сына, однако в ответ получил отказ.

Напомним, шейх Мохаммед женился на своей старшей жене Хинд бинт Мактум бен Юме Аль Мактум в 1979 году. Среди его младших жен наиболее известна принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, дочь короля Хусейна и единокровная сестра короля Абдаллы II – соответственно, предыдущего и нынешнего королей Иордании. Они сочетались браком 10 апреля 2004 года. В 2007 году принцесса родила шейху девочку Аль Джалилю, а в январе 2012 года – сына Зайеда.

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