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В Совфеде объяснили, почему встреча Путина и Трампа стала тревожным звонком для Украины

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В Совфеде объяснили, почему встреча Путина и Трампа стала тревожным звонком для Украины

Москва, 29 июня. Запад, не предупредив Киев о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, указал Украине ее место, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

По мнению члена Совфеда, в сложившейся ситуации никто не виноват больше, чем сам бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Просто Украина при нем (Петре Порошенко) всех достала, и с ней перестали считаться. В конце концов надо знать свое место – его Киеву и указали», — сказал сенатор.

По словам российского политика, встреча глав России и США, о которой не предупредили Киев, не единственный тревожный звонок для Украины.

«В этом же ряду находится и подтверждение на нынешней неделе в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ», — отметил Клинцевич.

Российский сенатор посоветовал пятому президенту Украины успокоиться, а новому руководству сделать соответствующие выводы.  

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко пожаловался, что Киев впервые не предупредили о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, раньше перед любыми контактами с Москвой западные партнеры «согласовывали позицию» с Киевом.

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Автор: Данила Копп
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