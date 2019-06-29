Росгвардейцы спасли тонущего ребенка в зоне паводка в Иркутской области

Иркутск, 29 июня. Сотрудники Росгвардии спасли восьмилетнего ребенка, тонувшего в зоне паводка в реке Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В минувший четверг росгвардейцы, проезжая мост через реку Уват, заметили в воде утопающего мальчика, который пытался вынырнуть. По словам сотрудника отдела вневедомственной охраны по Нижнеудинскому району Иркутской области, младшего сержанта Антона Пытлева, к моменту, когда он добежал до воды, ребенка уже не было видно.

«Течение было сильное, поэтому было принято решение вызвать дополнительные экипажи вневедомственной охраны», — цитирует его РИА Новости.

На помощь утопающему мальчику бросились старший лейтенант полиции Сергей Москаленко, сержант полиции Виктор Пучинин, младший сержант полиции Вадим Клименко, прапорщик полиции Евгений Наумов и Денис Лаутин. Росгвардейцы, пробежав несколько метров вдоль берега, добрались до мальчика при помощи ствола дерева и вытащили его из воды.

Сотрудники ведомства оказали ребенку первую помощь, затем его доставили в ближайшую больницу и передали под контроль врачей.

Напомним, в Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, введен режим ЧС. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов, свыше 3 тысяч приусадебных участков, а также 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Как сообщили утром в администрации города Тулун, из населенного пункта эвакуировали более 400 человек. Причиной стал подъем уровня воды в реке Ия. Кроме того, на реке Ока произошел прорыв дамбы.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Так, семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере одного миллиона рублей на каждого умершего.