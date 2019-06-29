СКР сообщил об 11 пострадавших при взрыве газа в Коврове

Ковров, 29 июня. Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в многоэтажном доме в городе Ковров Владимирской области, в результате которого погиб один человек, еще 11 пострадали. Об этом говорится в сообщении СУ Следственного комитета РФ по региону.

«Следственными органами (…) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне вечером. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее сын в нетрезвом состоянии выгнал ее из дома. Она указала, что не может отключить газовую колонку, и попросила правоохранителей спасти супруга-инвалида, оставшегося в квартире.

Сотрудники МВД пытались уладить ситуацию, однако им это не удалось. Во время вскрытия входной двери раздался хлопок, произошло возгорание и задымление. В результате взрыва газа погиб глава семьи, ему было 70 лет. В ведомстве уточнили, что в нескольких квартирах выбито остекление, разрушена межквартирная стена.

Как уточнили в правоохранительных органах, житель квартиры, неадекватные действия которого следователи считают причиной трагедии, накануне выписался из специализированной клиники. На кухне, где произошел пожар, вырваны шланги газового оборудования. Место происшествия осмотрели сотрудники МЧС. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, к ликвидации пожара привлекли 46 человек.

Медицинская помощь потребовалась 11 пострадавшим, среди которых сотрудники полиции, члены поисково-спасательного отряда и жители дома. 47-летний предполагаемый виновник инцидента госпитализирован, он находится в реанимации с 90% ожогов тела.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фото с места происшествия. Как рассказал источник ФАН, соседи слышали грохот, которым сопровождался хлопок бытового газа, затем произошло возгорание.