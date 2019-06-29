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Политика

Путин рассказал Абэ об итогах встречи с Ким Чен Ыном

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Путин рассказал Абэ об итогах встречи с Ким Чен Ыном

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин на переговорах с японским премьер-министром Синдзо Абэ обсудил ситуацию вокруг Северной Кореи и рассказал о своей встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Российский президент на совместной пресс-конференции с Абэ отметил, что особое внимание при обсуждении актуальных международных проблем на их встрече будет уделено положению дел вокруг Корейского полуострова.

«Исходим их того, что ядерная и ракетная проблемы [Корейского] полуострова могут быть разрешены только мирными, политико-дипломатическими средствами», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что проинформировал японского премьера об итогах переговоров с Ким Чен Ыном, которые прошли 25 апреля во Владивостоке. Тогда лидеры России и Северной Кореи обсудили двусторонние отношения в сферах политики, экономики и культуры.

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Автор: Данила Копп
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