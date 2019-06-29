США хотят легализовать террористов из Идлиба, сбрасывая их преступления на Сирию и РФ

Публикации западных СМИ на тему обстановки в Идлибской зоне деэскалации пестрят фейками о более чем двадцати уничтоженных больницах, разбомбленных школах и больших жертвах среди мирного населения. Лидеры западных стран регулярно отмечаются декларациями о недопустимости страданий жителей Идлиба и разрушениях гражданской инфраструктуры.

Более того, Запад заявляет, что готов нанести новые удары крылатыми ракетами по Сирии «ради спасения гражданского населения региона». Решится ли он реализовать свои угрозы? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

На Западе при этом не стесняются констатировать, что вся территория зоны деэскалации находится под почти полным контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Стоит напомнить, что речь идет о группировке, признанной Совбезом ООН международной террористической организацией. Она возникла в Сирии в 2013 году как филиал «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ), объединив под своим крылом местных радикальных исламистов и зарубежных наемников.

Приток из-за границы большого количества хорошо подготовленных и вооруженных боевиков в начале конфликта позволил джихадистам нанести поражение правительственным войскам и захватить северо-запад Сирии, в том числе восточную часть города Алеппо и западную часть одноименной провинции, а также закрепиться на юге страны.

В сети до сих пор доступны видеоролики того периода, на которых запечатлены расправы над пленными сирийскими военнослужащими, отрезания голов католическим священникам и правительственным чиновникам, взрывы церквей и расстрелы женщин из числа заложников.

В 2014 году «Джебхат ан-Нусра» захватила провинцию Идлиб, сопроводив это массовыми казнями «сторонников режима». Четверть миллиона сирийцев бежала тогда от террористов в провинции Дамаск, Хама, Хомс и Латакия.

Бессменный лидер «Нусры» Абу Мухаммад Аль-Джулани, по происхождению палестинец, по профессии учитель, прибыл на сирийскую землю едва ли не прямиком из иракской тюрьмы, где сидел вместе с будущими основателями «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Тогда они все входили в «Аль-Каиду», и лишь в конце 2013 года их пути начали расходиться. В итоге ИГ1 и «Аль-Каида» предали друг друга анафеме и начали воевать за сирийскую нефть.

В 2016 году «Джебхат ан-Нусра» объявила о своей самостоятельности от прежних зарубежных покровителей, отказалась от присяги лидеру «Аль-Каиды» Айману Аз-Завахири и переименовалась в «Хайят Тахрир Аш-Шам», подчеркивая отныне свой «сирийский патриотизм» и готовность сотрудничать с другими сторонниками «суннитской революции».

Зарубежные наемники, однако, никуда не делись. В Идлибе и горах Латакии созданы поселения уйгур из Синьцзяна, выходцев из Средней Азии и с Кавказа, а также моджахедов с Балкан. В большинстве случаев они располагаются в домах тех местных жителей, кто был казнен за симпатии Дамаску либо сбежал от террористов.

Назначенная Госдепартаментом США за информацию о местонахождении Абу Мухаммада Аль-Джулани награда в девять миллионов долларов нисколько не мешает главарю боевиков «Нусры» открыто жить в Идлибе и проводить интервью с журналистами ведущих западных телеканалов. Никто из них при этом не задает ему вопросов о зверствах и преступлениях, совершенных боевиками возглавляемого им формирования.

Западные организации продолжают снабжать террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» медикаментами, строительными материалами и продовольствием. А подконтрольные боевикам органы власти исправно получают от ЕС и США многомиллионные гранты, фактически обеспечивающие существование в Идлибе квазигосударства.

Поддержка Запада позволила боевикам «Джебхат ан-Нусры» ликвидировать противостоявшие им группировки вооруженной оппозиции, подмять под себя гражданское управление и успешно провести выборы в псевдопарламент, создав видимость народной власти.

Осталось только переименовать саму группировку «Хайят Тахрир Аш-Шам» в «Армию свободной Сирии» («Джейш Ас-Сурия Аль-Хурра») и объявить бывших главарей «Нусры» легитимными участниками процесса политического урегулирования, заметил доктор военных наук Анатолий Матвийчук в комментарии для ФАН. Тогда Западу удастся этот самый процесс окончательно похоронить и придать сирийскому конфликту хронический характер.

«Эти группировки в Идлибе чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Притом у них откуда-то регулярно появляется новое оружие, деньги, а их главарей в глазах западных обывателей представляют в качестве оппозиционных политических лидеров. Очевидно, что Соединенные Штаты взяли скрытый курс на легализацию этих бандформирований. Им дают новые имена, их зона контроля в Сирии и численный состав тоже нередко видоизменяется», — обратил внимание эксперт.

Вместе с этим, прикрывая отъявленных террористов, Запад пытается сместить фокус и обвинить во всех преступлениях своих подопечных «кровавый режим» во главе с президентом САР Башаром Асадом и их союзников.

«Ведется информационная борьба против России и Сирии, прежде всего — путем систематического вбрасывания фейков о якобы беспорядочных бомбардировках правительственных ВВС и ВКС РФ. Таким способом американцы как бы забирают вину с террористов, пытаясь поддерживать их имидж «оппозиции», и навешивают ее на своих геополитических противников. Безусловно, такой чудовищный выбор союзников для США обусловлен только лишь желанием реализации собственных корыстных интересов», — подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.