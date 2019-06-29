Сирия, 29 июня. Протурецкие боевики конфискуют имущество граждан в Африне. США строят новую военную базу на юго-востоке Дейр-эз-Зора. «Нусра»*** ведет поиск «спящих ячеек» ИГ1 в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками северо-западнее Алеппо; обмениваются ударами с исламистами на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: проводит обыски в районе города Сармин восточнее Идлиба.

«Лива Султан Мурад»: конфисковала трактор мирного жителя на выезде из города Африн на северо-западе Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ракка.

Курды: провели обыски в населенном пункте Азир в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: строят новую военную базу у Багуза-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что на северо-западе от административного центра региона возобновились взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции. Противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенного пункта Хайян. Никакой информации о возможных потерях противников в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем поступают новые сообщения о превышении полномочий со стороны боевиков протурецких вооруженных группировок, под контролем которых находится территория кантона Африн. Согласно данным военного источника в сети Twitter (RE_N_AS), члены формирования «Лива Султан Мурад» конфисковали трактор одного из местных жителей, когда тот попытался покинуть административный центр кантона.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают проводить обыски в регионе, официально заявленной целью которых является поиск и ликвидация так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), курды арестовали несколько человек из числа местных жителей в населенном пункте Азир. О дальнейшей судьбе задержанных на данный момент ничего неизвестно.

Между тем поступили сведения о том, что Соединенные Штаты приступили к строительству новой военной базы в провинции. Согласно информации агентства новостей Fort-Russ, военный объект находится вблизи города Багуз-Фаукани, захваченного курдами в феврале. Отмечается, что в настоящий момент на территории Сирийской Арабской Республики (САР) находятся 25 баз Вашингтона. Анонимные источники из руководства SDF сообщили информагентству о том, что США планируют пребывать в САР долгое время, несмотря на прошлые заявления американского президента Дональда Трампа о готовности вывести войска. Предполагается, что США продолжают наращивать военное присутствие в Дейр-эз-Зоре ввиду наличия здесь большого количества нефтяных месторождений.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС продолжают осуществлять боевые вылеты на юге провинции. Медиапортал Baladi-News сообщает о том, что самолеты ВВС САР атакуют зоны дислокации боевиков в районе населенного пункта Аринаба. Никакой информации о потерях исламистов в живой силе или технике пока не поступало.

Между тем боевики террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, приступили к обыскам к востоку от административного центра региона вблизи города Сармин. По данным Twitter-канала (MasarPressNet), они призваны выявить подпольные ячейки «Исламского государства», которые имеют отношение к организации взрыва в Идлибе. Напомним, несколько часов назад поступали сведения о самоподрыве смертника в районе Аль-Дабит.

Провинция Ракка

Информационное агентство Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в городе Ракка произошел очередной взрыв. Бомба была заложена в одном из центральных кварталов административного центра региона. В результате взрыва было частично разрушено одно из зданий. О возможных жертвах среди гражданского населения пока не сообщалось. Предполагается, что взрывное устройство было установлено боевиками «Исламского государства», ведущими подрывную деятельность в зонах контроля «демократических сил». Таким образом, несмотря на то, что город перешел под контроль курдов еще в октябре 2017-го, он все еще не безопасен для проживания мирных жителей.

Провинция Хама

В северной части Хамы не прекращаются столкновения между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Оппозиционный новостной портал Masar Press Agency утверждает, что исламисты уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Кафр Худ. Ранее радикалы также заявляли о ликвидации грузовика САА с боеприпасами. Тем не менее подтверждения данных сведений от официальных информационных агентств так и не поступало. Как известно, стычки на линии соприкосновения сил сторон были спровоцированы джихадистами, которые в очередной раз открыли огонь по району ранее освобожденных населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)