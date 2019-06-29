Путин пригласил Абэ на Восточный экономический форум

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточный экономический форум во Владивосток. Об этом сказал глава государства после переговоров с японским премьером.

«Будем рады видеть господина Абэ, японских коллег на предстоящем в сентябре во Владивостоке Восточном экономическом форуме», — сказал российский президент.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Глава государства прибыл в пятницу в Японию на саммит «Большой двадцатки», где провел ряд переговоров. В данный момент Путин находится в стране с рабочим визитом.