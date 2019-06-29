Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Полиция задержала «рисовальщиков» подписей в поддержку Соболь в Москве

43
0 Оставить комментарий

Полиция задержала «рисовальщиков» подписей в поддержку Соболь в Москве

Москва, 29 июня. Столичная полиция задержала нескольких граждан по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МВД по Москве.

Согласно опубликованному сообщению, правоохранителям поступила информация от законного представителя собственника квартиры, находящейся в одном из домов на Шелепихинской набережной, о нахождении там посторонних личностей.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия. Они установили, что граждане подделывали подписи горожан для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы.

По данным ведомства, в настоящее время их доставили в территориальный отдел полиции. Правоохранители изъяли все документы, проводится проверка.

Ранее в сообществе социальной сети «ВКонтакте» под названием «Пресненское. Пресня» появилась информация, что житель района обнаружил на съемной квартире друга «фабрику» по подделке документов. На кадрах опубликованной в группе видеозаписи запечатлены агитационные плакаты, на которых отчетливо видны листовки за протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь. 

«Выглядит печально и грустно», — констатирует автор публикации.

Полиция задержала «рисовальщиков» подписей в поддержку Соболь в Москве

Ранее главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко выразил мнение, что истеричная Соболь, баллотирующаяся в депутаты Мосгордумы, публично опозорится, не набрав необходимого числа подписей. 

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров