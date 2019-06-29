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Путин и Абэ отметили прогресс в непростом диалоге по мирному договору

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Путин и Абэ отметили прогресс в непростом диалоге по мирному договору

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметили прогресс в непростом диалоге по мирному договору между странами.

Президент России подтвердил, что на переговорах в Японии обсудил с Абэ вопросы, которые касаются мирного договора между странами.

«Отметили [с Абэ] в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Этот диалог будет продолжен», — констатировал Путин.

Россия и Япония ведут переговоры по мирному договору на основе декларации СССР и Японии от 1956 года. В мае этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что у стран остаются значительные расхождения во взглядах на этот документ.

Путин и Абэ отметили прогресс в непростом диалоге по мирному договору

Японские власти оспаривают принадлежность России четырех островов Курильской гряды. Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за этого территориального спора Россия и Япония до сих пор не могут подписать мирный договор.

После G20 Абэ заявил, что рассчитывает в субботу возобновить дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и переговорщиками России и Японии. Российский президент в свою очередь отметил, что рад возможности поговорить «по всему комплексу наших отношений, в том числе и по мирному договору».

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Автор: Катерина Иванова
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