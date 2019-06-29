Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут материальную помощь

Иркутск, 29 июня. Российское правительство выделит средства пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщил первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян.

«Принято решение о выделении денег», — сказал представитель ведомства.

Режим ЧС введен в Иркутской области из-за паводка. В данный момент в зоне действия паводка находится 31 населенный пункт в четырех районах области. Отмечается, что из обрушившихся на Иркутскую область ливней и подъема уровня рек подтоплены 3735 жилых домов, 3747 приусадебных участков, а также 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Как отметил телеканал «360», непогода продолжает бушевать в регионе. Сотрудники МЧС готовы оказывать пострадавшим помощь.