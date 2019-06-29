Путин заявил, что японские инвестиции будут привлечены для реализации нацпроектов в РФ

Осака, 29 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что японские технологии и инвестиции будут привлечены для реализации нацпроектов в России. Об этом глава государства сообщил по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Сегодня принято совместное заявление, посвященное нашей дальнейшей работе», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что принятый документ предполагает развитие сотрудничества между РФ и Японией по восьми направлениям, которые были сформированы в рамках российской стратегии по расширению торгово-экономической кооперации. Президент подчеркнул, что в ходе переговоров с премьер-министром Японии была достигнута договоренность о привлечении японских технологий и инвестиций для реализации российских национальных проектов.