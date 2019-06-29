Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией

Осака, 29 июня. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.

Абэ в ходе переговоров с российским лидером подчеркнул, что совсем недавно прошла церемония завершения перекрестных годов России и Японии, которые проводились впервые в истории. Благодаря этим мероприятиям, как подчеркнул премьер-министр, Москва и Токио укрепили и активизировали сотрудничество двух стран.

Кроме того, впервые за девять лет прошел японо-российский совет губернаторов. Абэ отметил, что одна из главных целей на сегодня — увеличить поток людей между двумя странами как минимум до 400 тысяч человек до 2023 года.

«Мы стремимся к расширению почвы обменов, в том числе путем [проведения] чемпионата мира по регби, токийских Олимпийских и Паралимпийских игр», — добавил он.

Путин, в свою очередь, поблагодарил японского премьера за то, что, несмотря на большой объем работы, направленной на подготовку саммита G20 в Осаке, Токио пригласило российскую делегацию поучаствовать также в отдельном визите в государство.

«Действительно, я с вами согласен — по очень многим направлениям мы серьезным образом продвинулись в развитии наших отношений», — оценил глава РФ.

Напомним, с 28 по 29 июня в японской Осаке прошел саммит «Большой двадцатки», в ходе которого российский лидер провел несколько встреч, в частности, с президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По завершении мероприятия Путин остался в Японии для отдельных переговоров с Абэ.

Еще в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября прошлого года президент РФ выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа. Ожидается, что именно эту тему лидеры двух стран затронут на встрече.