Путин и Трамп не обсуждали на G20 тему продления сделки ОПЕК+

Осака, 29 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему продления сделки ОПЕК+ на переговорах на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, этот вопрос вообще не затрагивался», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам визита в Осаку заявил, что Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ с текущим объемом сокращения добычи нефти.