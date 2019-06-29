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Путин и Трамп не обсуждали на G20 тему продления сделки ОПЕК+

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Путин и Трамп не обсуждали на G20 тему продления сделки ОПЕК+

Осака, 29 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему продления сделки ОПЕК+ на переговорах на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, этот вопрос вообще не затрагивался», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам визита в Осаку заявил, что Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ с текущим объемом сокращения добычи нефти.

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Автор: Данила Копп
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