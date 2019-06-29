Граффити с флагами России и Сирии появилось в Петербурге

Граффити, посвященное дружбе России и Сирии, появилось во дворе одного из домов в Санкт-Петербурге. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на его открытии.

Рисунки, размещенные стрит-артерами на трансформаторных будках, хорошо известны жителям Петербурга. Среди них: портреты поэта Сергея Есенина, лидера ДДТ Юрия Шевчука, актера Сергея Бодрова и тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. Их создателями являются художники из группы HoodGraff, которые уже на протяжении нескольких лет расписывают обветшалые стены домов Северной столицы.

В этот раз, благодаря лидеру проекта Артему Буржу, стену трансформаторной будки на проспекте Маршала Жукова украсили «Союзные Крылья»: именно так называются два огромных крыла, выполненные в цветах российского триколора и флага Сирии.

Появление любых граффити в Петербурге воспринимается неоднозначно. С одной стороны, стрит-арт — вид искусства, и горожане на «ура» воспринимают проекты талантливых художников. С другой — граффити, размещение которых не одобрено местными властями, больше нескольких дней не живут и пропадают под слоями краски.

Именно поэтому появление «Союзных Крыльев» важно. Дело в том, что размещение этого граффити согласовано.

Как рассказал на презентации граффити лидер «Молодой Гвардии» Александр Маликов, тема легализации стрит-арта — актуальна, и работа в этом направлении продолжится.

«Это только первый шаг. «Молодая Гвардия», как молодежное крыло партии «Единая Россия», по всей стране сейчас запустила процесс легализации граффити. Граффити будет легализовано, я уверен: наши депутаты, депутаты Законодательного собрания, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации нас обязательно поддержат», — отметил он.

Открытие граффити, символизирующего дружбу России и Сирии, посетил почетный консул Сирии в Санкт-Петербурге Малах Гхази. Он подчеркнул, что «Союзные Крылья» отражают сотрудничество между двумя странами, и поблагодарил россиян за поддержку от лица сирийского народа.

По словам Александра Маликова, такие же крылья появятся и в сирийской столице — Дамаске.

Последний штрих: закрасить трафарет с сегодняшней датой, и — «Союзные Крылья» можно считать открытыми. Кстати, «живут» они во дворе дома 22 по проспекту Маршала Жукова.