Украина может оказаться на пороге газового коллапса

Ведущие киевские эксперты в области энергетики обсудили судьбу газотранспортной системы Украины и спрогнозировали, останется ли в ближайшее время страна без природного газа или нет. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Украинские аналитики напомнили: на прошлой неделе компания «Укртрансгаз» сообщила, что «не смогла закупить топливный газ на аукционах из-за отсутствия предложений со стороны поставщиков». Вероятной причиной такого положения назвали острую нехватку средств на счетах «Укртрансгаза», а также его несвоевременные расчеты с контрагентами. Операционные запасы компании составляют менее 150 миллионов кубов газа при норме в 240 млн, необходимой на месяц.

По подсчетам специалистов, минимальные потребности Украины и самого «Укртрансгаза» в голубом топливе на три летних месяца составят не менее 720 млн кубов. При этом долг компании перед поставщиками — около 4,1 млрд гривен. Украинские СМИ с тревогой пишут о том, что «вскоре из-за нехватки газа не менее 13 регионов страны могут остаться без голубого топлива, а значит — без тепла и горячей воды». Эту панику охотно подогревают и местные политики, ведь внеочередные парламентские выборы состоятся уже 21 июля.

Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко даже сделала специальный парламентский запрос в Генпрокуратуру Украины с просьбой выяснить, кто именно умышленно доводит до банкротства украинскую ГТС. Политик считает, что трубопроводная система страны по-прежнему стоит 300 млрд евро и ее хотят передать из собственности государства в частное ОАО «Магистральные газопроводы Украины», а затем «продать неизвестно кому». И таким образом лишить бюджет страны ежегодной прибыли в 3 млрд долларов.

По мнению киевского энергетического эксперта Дмитрия Марунича, «угроза национальной безопасности» — высокопарное, но в данном случае не несущее в себе глубокого смысла высказывание. А комментировать заявления политика, которая идет на парламентские выборы с низким рейтингом, — только играть ей на руку, считает он.

«Наша трубопроводная система никогда не стоила (да и не могла стоить) 300 миллиардов евро! Это старая, ветхая система, там же огромная амортизация, поэтому сегодня ГТС стоит в разы дешевле, — отметил сопредседатель «Фонда энергетических стратегий». — С учетом того, что действующий контракт с «Газпромом» истекает, а нового пока не вырисовывается, к концу года стоимость трубопроводной системы может приблизиться к нулю! Ну, или, по крайней мере, к стоимости тех труб, которые умудрились уцелеть за столько лет без элементарного ухода и профилактики».

В основе нынешней ситуации — та стратегия, которую все последние годы пропагандировало руководство «Нафтогаза Украины», констатировал аналитик. Она подразумевает разделение единой компании — транспортера голубого топлива на две независимые части: одна отвечала бы за трубопроводы, другая — за хранилища газа. На последнюю компанию планировалось свалить все долги, которые накопились за предыдущие годы. Тем самым предполагалось «очистить» нового оператора ГТС, который бы заключал новые контракты с иностранными партнерами.

«Однако эта «гениальная» задумка боссов «Нафтогаза» напоролась на противодействие премьера Украины Владимира Гройсмана. Правительство намерено вывести все мощности «Укртрансгаза» в ОАО «Магистральные газопроводы Украины» и напрямую подчинить новую компанию государству, конкретно — министерству экономики и торговли».

Марунич уверен, что нынешнее «предбанкротное» состояние главной газотранспортной компании Украины создано искусственно — в рамках непримиримого спора между уходящим правительством страны и боссами «Нафтогаза» (которые, вероятно, также вскоре покинут свои посты).

«Все это больше напоминает некачественный черный пиар топ-энергетиков на существующих проблемах, нежели реальную угрозу энергобезопасности Украины, — говорит он. — В целом ситуация в украинской энергетической сфере выглядит весьма печально. Никто ничего толком не решает, никто не пытается вывести энергетику из кризиса. Зато все охотно говорят о том, что «сейчас, вот-вот, все рухнет и страна останется без газа». При этом руководство «Нафтогаза», во многом и создавшее нынешний локальный кризис, говорит властям: «Дайте нам миллиард долларов на закупку газа и его закачку в хранилища, иначе зимой вся страна перемерзнет». Это пиар на абсурде».

По мнению аналитика, во всей искусственно созданной газовой панике на Украине прослеживаются, во-первых, интересы руководства «Нафтогаза», во-вторых, бездеятельность этих менеджеров и, в-третьих, желание раздуть существующие проблемы до космических масштабов, вместо того чтобы их решать.

По поводу переговоров Киева и Москвы о заключении нового контракта на транзит газа через Украину в Европу сопредседатель «Фонда энергетических стратегий» сообщил, что никакого активного диалога сейчас не ведется. Обе стороны чего-то выжидают и намеренно не идут на контакт.

«Последнее событие, которое мы зафиксировали в этой сфере, — еврокомиссар по энергополитике Мареш Шефчович 13 июня съездил в Москву и по итогам поездки сказал: «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Никаких «трехсторонних рабочих групп», якобы работающих в этом направлении, просто не существует. И никаких консультаций между РФ и Украиной не ведется. Поэтому Киев, по сути, находится в весьма опасном положении — время идет быстро, и риск остаться вовсе без российского газового транзита повышается с каждым днем».

Марунич отметил: если у Украины не будет так называемого «реверсного» газа из Европы (который на самом деле является российским) и если зима выдастся реально холодной, то по всей стране может быть введен режим чрезвычайной ситуации на национальном газовом рынке.