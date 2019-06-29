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Меркель рассказала о своем самочувствии

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Меркель рассказала о своем самочувствии

Осака, 29 июня. Немецкий канцлер Ангела Меркель, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, заявила, что у нее «все хорошо». Об этом сообщает Das Bild.

Меркель, отвечая на вопрос журналистов о своем самочувствии, подтвердила, что чувствует себя прекрасно, но не пояснила, обращалась ли к врачу.

«Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо», — сказала немецкий политик на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

В субботу Меркель провела на полях саммита G20 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что выглядела она бодро.

В последнее время немецкий канцлер несколько раз испытывала приступы дрожи. Первый приступ случился во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Меркель дрожала всем телом, она сжимала руки, чтобы, судя по всему, унять дрожь. Тогда она объяснила свое состояние обезвоживанием.

На днях произошел аналогичный случай — во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Меркель начало трясти. Ей предложили стакан волы, но она отказалась. Позже в немецком правительстве сообщили, что чиновница чувствует себя прекрасно и намерена поехать на саммит «двадцатки» в Осаку.

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Автор: Данила Копп
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