Путин и Трамп поручили Минфинам определить проблемы в экономических отношениях РФ и США

Москва, 29 июня. Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп поручили министрам финансов посмотреть, что мешает развитию экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков объяснил журналистам, почему на переговорах Путина и Трампа на полях G20 присутствовали министры финансов двух стран. Представитель Кремля обратил внимание, что на встрече российского и американского лидеров обсуждались «вопросы торговли, вопросы экономических отношений».

«Президенты дали им поручение собраться и посмотреть, что мешает развитию этого направления», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Встреча Путина и Трампа в Осаке длилась 1 час 20 минут. За это время президенты успели обсудить не только международную повестку дня, но и двухсторонние отношения. Лидеры согласились, что улучшение российско-американских отношений отвечает взаимным интересам и интересам всего мира.

Со стороны России в переговорах принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также министр финансов Антон Силуанов.

Путин и Трамп договорились продолжить обмен мнениями по ключевым вопросам после встречи на G20.