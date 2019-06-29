РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Хама и Латакия в Сирии

Дамаск, 29 июня. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки семь случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — девять. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано семь случаев стрельбы в провинции Латакия», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала девять случаев нарушения перемирия в провинции Хама.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарные акции.

Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за истекшие сутки при этом не подписывалось. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики (29 июня 2019 г.)https://t.co/BI1rCBkUJS pic.twitter.com/Ta6rzQOKcg — Минобороны России (@mod_russia) 29 июня 2019 г.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее стало известно о том, что в Дамаске открылось предприятие по производству кофе и чая. Во время войны промышленный район, где находится фабрика, был занят членами террористической организации. Два года назад сирийским военным удалось выбить оттуда боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.