На G20 Трамп назвал Путина «прекрасным парнем». События дня. ФАН-ТВ

Итоги саммита G20
Саммит G20 завершил свою работу в Осаке. Десятки встреч, переговоров, решений, которые касаются жизни каждого из нас. Лидеры стран «большой двадцатки» выработали единые правила цифровой экономики, которые необходимы для глобального роста. Также решили важный экологический вопрос. Главы государств договорились о прекращении выброса пластика в Мировой океан до 2050 года. Внимание было приковано и к международным отношениям. Так лидер России Владимир Путин провел переговоры с главами и представителями США, Турции, Франции, Великобритании, Китая и других стран. Самой обсуждаемой стала встреча с Дональдом Трампом. Она состоялась в первый день саммита. На повестке стояли вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, Венесуэле, на Украине. Обсудили президенты и двусторонние отношения. После встречи Владимир Путин прокомментировал введенные Штатами санкции.
«Это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор. Так же, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Ненормальная ситуация. Ее надо исправлять. Нужно найти силы, чтобы перевернуть страницу и идти дальше», — убежден российский лидер.
Настанет ли «торговый мир» между США и Китаем? Этот вопрос стал основным на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Глава Белого дома отметил, что Штаты не будут вводить новые пошлины на экспорт. И выразил надежду, что КНР нарастит импорт из США. Кстати, Трамп на этот раз был щедр на комплименты. Встречу с китайским лидером он назвал великолепной, Владимира Путина нарек «прекрасным парнем», а состоявшуюся беседу «отличной».
В США заинтересовались Boeing 787 Dreamliner
Министерство юстиции США запросило у Boeing данные о сборке модели 787 Dreamliner. Об этом сообщают местные СМИ. Журналисты отмечают, что в ведомстве заинтересовались некоторыми случаями «недоброкачественной» сборки лайнера. Вероятнее всего, это связано с расследованием причин крушения Boeing 737 MAX. Возможно, специалисты пытаются найти в работе компании нарушения, которые носят массовый характер. Напомним, в марте этого года Boeing 737 MAX потерпел крушение в Эфиопии. Погибли 157 человек. В прошлом году самолет этой же модели рухнул в Индонезии. После нескольких случаев многие страны мира прекратили эксплуатацию этих лайнеров.
Паводок в Иркутской области
Пострадавшим от паводка в Иркутской области в кратчайшие сроки выплатят компенсацию. Об этом заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Жители региона, чьи приусадебные участки пострадали, получат по 10 тысяч рублей. Комиссия оценит состояние каждого дома, в зависимости от степени ущерба. Из федерального бюджета пострадавшие получат от 50 до 100 тысяч рублей. Тем, кто и вовсе лишился крова, обретут новое жилье. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко уточнил, что будет предложено несколько вариантов решения проблемы.
«Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах», — отметил глава региона.
Сейчас же принять эвакуированных жителей подтопленного Тулуна готовы два санатория. Более 500 человек находятся в пунктах временного размещения. Большая вода в Иркутскую область пришла на этой неделе. Всего стихия нанесла урон 31 населенному пункту. Подтоплено более 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человек.
«К сожалению, критический уровень воды поднимается, и еще, по прогнозам, сутки-двое дождливая погода будет продолжаться. Поэтому и авиация, и наземная группировка сейчас сосредоточены в районе Братска. Мы сделаем все возможное, чтобы там было как меньше горя людского», — подчеркнул первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
Обрушение стены в Индии
Не менее 15 человек погибли в Индии из-за падения стены. Она рухнула на строительные бараки, в которых находились люди. Среди жертв есть дети. ЧП произошло в городе Пуна штата Махараштра. Как сообщают местные СМИ, причиной инцидента могли стать сильные муссонные дожди, которые подмыли 23-метровую стену. Сейчас на месте трагедии работает полиция и спасатели. Они ведут поисковые работы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.