На G20 Трамп назвал Путина «прекрасным парнем». События дня. ФАН-ТВ

Итоги саммита G20

Саммит G20 завершил свою работу в Осаке. Десятки встреч, переговоров, решений, которые касаются жизни каждого из нас. Лидеры стран «большой двадцатки» выработали единые правила цифровой экономики, которые необходимы для глобального роста. Также решили важный экологический вопрос. Главы государств договорились о прекращении выброса пластика в Мировой океан до 2050 года. Внимание было приковано и к международным отношениям. Так лидер России Владимир Путин провел переговоры с главами и представителями США, Турции, Франции, Великобритании, Китая и других стран. Самой обсуждаемой стала встреча с Дональдом Трампом. Она состоялась в первый день саммита. На повестке стояли вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, Венесуэле, на Украине. Обсудили президенты и двусторонние отношения. После встречи Владимир Путин прокомментировал введенные Штатами санкции.

«Это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Я думаю, что у нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор. Так же, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Ненормальная ситуация. Ее надо исправлять. Нужно найти силы, чтобы перевернуть страницу и идти дальше», — убежден российский лидер.

Настанет ли «торговый мир» между США и Китаем? Этот вопрос стал основным на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Глава Белого дома отметил, что Штаты не будут вводить новые пошлины на экспорт. И выразил надежду, что КНР нарастит импорт из США. Кстати, Трамп на этот раз был щедр на комплименты. Встречу с китайским лидером он назвал великолепной, Владимира Путина нарек «прекрасным парнем», а состоявшуюся беседу «отличной».