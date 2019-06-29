Путин поздравил Абэ с успешным проведением саммита G20 в Осаке

Осака, 29 июня. Президент России Владимир Путин поздравил японского премьер-министра Синдзо Абэ с успешным проведением саммита G20, который завершился в Осаке в субботу.

Путин высоко оценил проделанную работу Токио по проведению саммита.

«Это была большая работа, и то, что она завершилась с такими результатами, это в значительной степени ваша заслуга», — отметил российский президент.

Глава государства обратил внимание на то, что было непросто согласовать позиции, которые зачастую были абсолютно противоположными, по ключевым вопросам мирового развития и по развитию экономики в мире.

Он выразил надежду, что «дух Осаки и результаты нашей работы будут сопровождать нас на протяжении года, может быть, нескольких лет».

Напомним, президент России Владимир Путин принял участие в саммите «Большой двадцатки», который прошел с 28 по 29 июня в японской Осаке. На полях саммита глава российского государства провел ряд встреч и переговоров, в частности, с президентом США Дональдом Трампом и немецким канцлером Ангелой Меркель. Глава государства остался после саммита «двадцатки» в Японии для обсуждения двустороннего сотрудничества.