Песков отреагировал на слова Макрона о скорой встрече с Путиным

Москва, 29 июня. Планов визита президента РФ Владимира Путина во Францию для очередной встречи с лидером этой страны Эммануэлем Макроном пока нет. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами он отреагировал на слова Макрона о скорой встрече с главой РФ.

«Пока нет [сроков]. Она (встреча. — Прим. ФАН) может быть, но не совсем в ближайшее время, пока ничего конкретного нет», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что Москва и Париж ранее говорили о намерении продолжать контакты на высшем уровне, «но пока точных дат нет».

Встреча лидеров двух стран состоялась в резиденции Путина, которую он занимал в дни саммита G20 в японской Осаке. Во время беседы французский президент пригласил российского коллегу принять участие в Парижском форуме мира. Путин пообещал, что постарается посетить мероприятие, и в ответ пригласил Макрона посетить Россию. Примечательно, что во время встречи президенты обращались друг к другу на «ты».

Макрон на встрече с российским лидером также предложил обсудить урегулирование внутриукраинского конфликта на саммите «нормандской четверки» в июле. В следующем месяце состоятся переговоры в формате «два плюс два» министров обороны и министров иностранных дел РФ и Франции.

Впоследствии Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» сообщил, что у него с российским лидером в ближайшие недели запланирована новая двусторонняя встреча.