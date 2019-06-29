Какой сигнал Путин дал партнерам РФ на саммите G20

На итоговой пресс-конференции в Осаке президент России Владимир Путин заявил, что на саммите G20 не было прорывов, но все участники подтвердили свою готовность работать над реформированием мировой торговли и ВТО.

Российский лидер оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом, назвав ее деловой и прагматичной. На этой встрече, в частности, поднимался вопрос об украинских моряках, задержанных за провокацию в Керченском проливе. Владимир Путин подчеркнул, что пока решения нет, идет судебное разбирательство.

Комментируя переговоры с британским премьер-министром Терезой Мэй, Путин отметил, что она жестко настроена по вопросу Скрипалей.

«Но здравый смысл должен восторжествовать, отношения — восстанавливаться. Встреча была нужна», — сказал глава государства.

На пресс-конференции он также упомянул о разговоре с Ангелой Меркель на тему продолжения работы в «нормандском формате» и договоренности с принцем Саудовской Аравии по нефтедобыче.

«Наши действия к партнерам всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем относиться», — заявил Владимир Путин.

Комментируя пресс-конференцию президента РФ по итогам саммита «Большой двадцатки», эксперт Международного гуманитарно-политического института Владимир Брутер заметил, что Владимир Путин всегда посылает один и тот же «месседж» на подобных международных площадках.

«Сигнал, который дал всему миру российский лидер, заключается в том, что Россия конструктивна, готова все обсуждать и договариваться, готова быть прагматичной и отвечать на все действия в отношении нее зеркально. И если Запад хочет хороших отношений с РФ, он должен это учитывать», — сказал политолог в интервью Федеральному агентству новостей.

Владимир Брутер отметил, насколько разными были встречи Путина с Трампом и Мэй, но при этом в ходе переговоров президент России был конструктивен и говорил о необходимости развития торгово-экономических отношений между нашими странами.

«А что касается комплиментов, которыми Путин обменялся с Трампом, то это происходит не в первый раз. Но личные симпатии — еще не гарантия хороших межгосударственных отношений», — считает эксперт Международного гуманитарно-политического института.

По его мнению, самым неожиданным на пресс-конференции Путина в Осаке стал его ответ на вопрос о либерализме и ЛГБТ.