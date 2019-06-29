Трамп пообещал серьезно обдумать визит в Россию на 75-летие Победы

Осака, 29 июня. Президент США Дональд Трамп пообещал очень серьезно обдумать возможность визита в Москву в 2020 году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы во Великой Отечественной войне.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке глава Белого дома указал, что в Россию в мае следующего года его пригласил президент РФ Владимир Путин.

«Россия прошла через очень многое, они потеряли, я думаю, намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом. Он пригласил меня, и я сказал, что мы рассмотрим это, мы очень серьезно обдумаем это», — добавил американский президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал, что Трамп согласится посетить Москву 9 мая, если получит официальное приглашение. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в ближайшее время документ будет направлен.

Кроме того, на торжественные мероприятия российский лидер пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона, который также присутствовал на саммите G20 в Японии. Путин, в очередь, пообещал президенту принять участие в Парижском форуме мира.

Ранее глава российского государства на пресс-конференции по итогам его визита в японскую Осаку подчеркнул, что Москва с уважением относится к своим партнерам и подчеркивает роль союзников, которые воевали против нацизма. Путин указал, что российская сторона будет рада, если западные лидеры прибудут в Россию на 75-летие Победы.