Путин и Абэ намерены обсудить мирный договор в Осаке

Осака, 29 июня. Президент РФ Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ намерены в ходе встречи в Осаке обсудить вопрос заключения мирного договора.

«Сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками», — сказал Абэ в начале переговоров с российским лидером.

Премьер-министр также выразил надежду на обмен мнениями по международным вопросам и темам двустороннего сотрудничества в широких областях.

«Рад возможности поговорить по всему комплексу наших отношений, в том числе и по мирному договору», — подчеркнул в ответ президент РФ.

Напомним, после окончания Второй мировой войны было составлено двустороннее мирное соглашение, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать. Данный вопрос затрудняется территориальными претензиями Японии. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 12 сентября прошлого года президент РФ выступил с предложением заключить его без предварительных условий и решить все спорные вопросы после подписания документа. Японский премьер-министр в ответ подтвердил заинтересованность Токио заключить мирный договор с Москвой, отметив, что отсутствие соглашения является препятствием на пути полноценного сотрудничества между двумя странами.

В начале мая министр иностранных дел Японии Таро Коно поддержал ускорение переговоров с РФ по мирному договору. Он заявил об этом по итогам визита в Москву.