Трамп заявил о пяти вариантах действий США по Венесуэле

Осака, 29 июня. США рассматривают пять вариантов дальнейших действий по разрешению кризиса в Венесуэле. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии.

«Мы (США. — Прим. ФАН) не хотим развязывания военных действий с Венесуэлой. На данный момент существует пять вариантов действий (по урегулированию ситуации вокруг Венесуэлы. — Прим. ФАН)», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что изменение режима президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро «потребует времени».

Он также назвал в своей речи граждан Боливарианской Республики, переехавших в США и проживающих в Майами, «прекрасными и трудолюбивыми» людьми, а сам город «американской Венесуэлой».

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро. В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ситуацию в Венесуэле обсудил с Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам мероприятия.