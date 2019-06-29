Путин рассказал о стоящем перед Евросоюзом выборе

Осака, 29 июня. Президент РФ Владимир Путин выразил удивление по поводу того, что на фоне претензий США к КНР нет дискуссии о субсидировании европейских сельхозпроизводителей. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии.

Российский лидер отметил, что организованное в Осаке мероприятие — это экономический форум, где, в частности, рассматривались вопросы либеральной политики и отношение к миграции применительно к экономике. В том числе, отметил глава РФ, упоминались споры между Вашингтоном и Пекином по торговым вопросам.

Он указал, что Китаю ставятся в вину, помимо прочего, торгово-промышленные субсидии. При этом, обратил внимание президент, не обсуждается проблема сельхозсубсидий, которые широко используются Европейским союзом.

Путин считает, что, если продолжится такая политика, при которой рынок сельхозпродукции, условно говоря, будет закрыт для развивающихся стран, то возникает вопрос: как развивать экономику этих государств и как разблокировать дискуссии в рамках ВТО. Не лучше ли часть этих субсидий направить на поддержку сельхозпроизводства в развивающихся странах, чтобы обеспечить там рабочие места, добавил Путин.

В продолжение рассуждений глава РФ рассказал о выборе, стоящем перед Евросоюзом.

«Что наши коллеги хотят: открыть рынок для товаров, которые могут в этом случае возникнуть, или открыть границу для мигрантов? Что-то придется делать — либо то, либо другое», — констатировал российский лидер.

Напомним, о торговой войне между США и Китаем эксперты заговорили после после вступления в силу в июле прошлого года взаимных таможенных пошлин. Вашингтон тогда ввел пошлину 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство.

Саммит G20 проходил в японской Осаке с 28 по 29 июня. В рамках мероприятия российский лидер провел несколько встреч с главами государств-участников.

Так, на протяжении полутора часов Путин общался с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух президентов шла за закрытыми дверями. По ее окончании глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что лидеры двух стран обсудили вопросы стратегической стабильности, а также затронули ситуацию на Украине и в Сирии.

Кроме того, Путин встретился с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.