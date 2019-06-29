Донбасс сегодня: Киев крушит ДНР артиллерией, ВСУ стремительно самоуничтожаются

Донбасс, 29 июня. В Донецке в результате обстрела ранены люди. Журналисты попали под огонь киевских силовиков. В одной из бригад ВСУ выявлены миллионные растраты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка в зоне гражданского конфликта

По сообщению представительства ДНР в переговорном процессе по мирному урегулированию конфликта, со стороны вооруженных подразделений Украины за последние сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы украинской артиллерии попали 14 населенных пунктов республики. Всего по городам и селам ДНР солдаты Киева выпустили 591 снаряд. Украинская армия задействовала практически весь спектр запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как сообщалось в пятницу днем, в поселке шахты Трудовская Донецка пострадали мирные жители. Мужчина с осколочными ранениями находится в больнице, женщина в госпитализации не нуждалась. В Коминтерново (южное направление) разрушены кровли и стены шести покинутых из-за войны домов, один из которых полностью сгорел.

Обстреляно направление населенного пункта Васильевка, где расположена Васильевская насосная станция. Повреждениям подвергся территориальный центр социального обслуживания в Ясиноватой.

Ситуацию с обострением вооруженного противостояния со стороны Украины прокомментировал руководитель представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. Военный отметил, что за последний месяц резко возросло число раненых гражданских и разрушений инфраструктуры в результате обстрелов территории ДНР. Так, за прошедший месяц СЦКК зафиксировал 19 ранений мирных граждан, восемь разрушений и 165 повреждений жилых домов.

Журналисты попали под обстрел, ВСУ применили зажигательные снаряды

Корреспонденты информационных агентств «Ньюс-Фронт» и РИА Новости совместно с пресс-службой управления Народной милиции ДНР проводили видеосъемку последствий прилетов украинских снарядов в Петровский район Донецка. Во время работы представителей СМИ район был в очередной раз обстрелян подразделениями 24-й механизированной бригады ВСУ. Журналисты успели укрыться в одном из полуразрушенных домов. Кроме того, на окраине Горловки под обстрел попал военный корреспондент донецкого армейского корпуса, который успел снять на камеру, что огонь в этот момент велся зажигательными снарядами.

Число самоубийств среди военнослужащих ВСУ в зоне ООС растет

Донецкая разведка сообщает об имеющейся информации о самоубийствах в рядах украинской армии за две недели июня. Так, в подразделениях ВС Украины, дислоцированных в Донецкой области, зафиксировано восемь случаев. Военные ЛНР сообщают о шестерых военнослужащих ВСУ, которые за последнюю неделю свели счеты с жизнью в зоне проведения Операции объединенных сил.

По всем фактам в подразделениях ВСУ работают комиссии, проводится разъяснительная работа и активизирована деятельность капелланов. Комиссии готовят подробный отчет о причинах волны самоубийств, который ляжет на стол командующему ООС Александру Сирскому. Об этом рассказал представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий.

Бригаду ВСУ уличили в миллионных растратах

Проводящая проверку в 54-й бригаде ВСУ инспекция Минобороны Украины выявила нецелевое использование около трех млн гривен. Об этом сообщает представитель луганского корпуса сил сопротивления Яков Осадчий. В отношении комбрига подразделения проводится служебное расследование, которое выявило выплаты зарплат «мертвым душам», завышенные премии и надбавки лицам, ни дня не находившимся на передовой линии фронта.

Украинские РЭБы продолжают подавлять беспилотники ОБСЕ

С подобными заявлениями одновременно выступили представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР. Отмечено, что подобного рода заявления всегда подтверждаются в отчетах международной мониторинговой миссии. Основная причина подавления — не дать зафиксировать запрещенную минскими соглашениями технику и вооружения: тяжелую артиллерию, минометные расчеты ВСУ, системы залпового огня и т. д.

В Донецке рассказали, что за неделю в районах населенных пунктов, подконтрольных киевскому правительству — Чермалык, Степановка и Богдановка — ОБСЕ прекратила работу запущенных беспилотников из-за возможности полной утраты контроля над ними. Причиной явилось подавление сигнала с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В ЛНР отметили, что за последнюю неделю аппараты миссии глушились Украиной в районах населенных пунктов Золотое, Крымское, Новотошковское и Новоалександровка.