Сирия, 29 июня. Курды заявили об убийстве восьми протурецких боевиков в Алеппо. Террорист-смертник активировал на себе СВУ в городе Идлиб. Два члена SDF**** были убиты в результате нападения неизвестных в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в южной части Идлиба; подверглись обстрелу джихадистов в Северной Хаме.

«Сирийская свободная армия»**: лишилась восьми боевиков на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила самоподрыв смертника в городе Идлиб.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании автомобиля в населенном пункте Сафира в Дейр-эз-Зоре.

Курды: понесли потери в живой силе в результате нападения неизвестных в южной части Хасаки; задержали гражданских лиц в городах Абу-Хаммам и Хараидж в Дейр-эз-Зоре

Провинция Алеппо

Twitter-канал (VolunteerReport) сообщает о том, что члены группировки «Силы освобождения Африна», сформированной в рамках операции курдов «Гнев оливок», прибегли к новым вылазкам в зонах контроля исламистов протурецких вооруженных формирований. Так, курдские отряды заявили об убийстве восьми боевиков поддерживаемых Анкарой бандгрупп в районе города Кабасин, расположенного на северо-востоке региона. Никаких подробностей произошедших нападений пока не поступало. Напомним, подпольная деятельность курдов в зонах контроля протурецких джихадистов началась после потери территории кантона Африн, который был захвачен «Сирийской свободной армией» (ССА) и вооруженными силами Турции в марте прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вновь поступают сведения о рейдах «Демократических сил Сирии» (SDF) в Восточном Дейр-эз-Зоре. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Caki), курдские радикалы задержали 10 гражданских лиц, подозреваемых в сотрудничестве с террористами «Исламского государства», в населенных пунктах Абу-Хаммам и Хараидж. Местные активисты уверены, что жители попали под арест из-за высказывания протестных настроений. Напомним, курды неоднократно резко пресекали народные волнения, задействовав оружие и проводя массовые задержания.

Между тем Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает о взрыве в населенном пункте Сафира. Детонация заминированного автомобиля произошла на одном из городских шоссе. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Предполагается, что бомба была заложена джихадистами террористической группировки, осуществляющими подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Идлиб

Новый взрыв прогремел в административном центре провинции, оккупированном силами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. По данным новостного портала Step News Agency, террорист-смертник совершил самоподрыв недалеко от мечети Аль-Фуркан, находящейся в районе Аль-Дабит. Отмечается, что инцидент обошелся без жертв. В причастности к организации взрыва подогреваются подпольные группы «Исламского государства». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные группировке, пока взяли на себя ответственность за организацию атаки.

Тем временем информационный портал Baladi-News передает, что ВВС Сирии возобновили работу в южной части региона. Авиаудары сирийских самолетов пришлись по военным объектам исламистских бандгрупп в окрестностях населенного пункта Аль-Хубейт. Сведения о нанесенном радикалам уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Хама

Twitter-канал (Step_Agency) передает, что исламисты вооруженной оппозиции не перестают провоцировать стычки с правительственными войсками на линии соприкосновения сил сторон. Боевики открыли огонь по территории освобожденных в прошлом месяце населенных пунктов на северо-западе Хамы. Отмечается, что радикалы задействовали реактивную систему залпового огня «Град». При этом оппозиционные источники публикуют неподтвержденные сообщения о том, что джихадистам якобы удалось уничтожить грузовик с боеприпасами Сирийской арабской армии (САА) в районе Абу Зухейра. Однако данные сведения требуют проверки.

Провинция Хасака

Интернет-портал StepNews Agency сообщает о том, что в южной части провинции произошла очередная вылазка неизвестных на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF). Два бойца курдской группировки были убиты в результате атаки группы вооруженных людей недалеко от города Аш-Шаддади. Предполагается, что налетчики относились к числу террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в занимаемых курдами районах. Как известно, несмотря на рост числа вылазок неизвестных на занимаемых SDF территориях в Ракке, Хасаке и Дейр-эз-Зоре, курды не предпринимают никаких активных мер для устранения существующей угрозы, таким образом пренебрегая безопасностью мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)